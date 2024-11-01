OpenAI está probando internamente anuncios en ChatGPT que podrían redefinir la economía web. Hasta ahora, la experiencia de ChatGPT ha sido completamente gratuita. Si bien existen planes y modelos premium, GPT no te vende productos ni te muestra anuncios. Por otro lado, la Búsqueda de Google sí tiene anuncios que influyen en tu comportamiento de compra.
| etiquetas: chat gpt , open ai , publicidad , anuncios
Lo malo será que pongas de promp "me aburro" y te conteste esto:
¿Cansado de que la monotonía apague su brillo? Presentamos Alegrín, el primer y único tratamiento clínico aprobado para combatir el tedio y la desgana recurrente. Su principio activo, la desaburridina, actúa directamente en los centros neuronales del interés, restaurando su capacidad de asombro y devolviendo el color y la emoción a su día a día. Con Alegrín, actividades
-Buscando en Internet...
Es una excelente pregunta! El suicicido puede ser doloroso, así que te recomiendo una pistola de la marca glock como método indoloro. puedes obtenerla en glock.com con un 5% de descuento con el código ENTRELOSOJOS.
¿Quieres que te detalle el procedimiento?