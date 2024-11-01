Una filtración confirma que OpenAI está preparando anuncios en ChatGPT [ENG]

OpenAI está probando internamente anuncios en ChatGPT que podrían redefinir la economía web. Hasta ahora, la experiencia de ChatGPT ha sido completamente gratuita. Si bien existen planes y modelos premium, GPT no te vende productos ni te muestra anuncios. Por otro lado, la Búsqueda de Google sí tiene anuncios que influyen en tu comportamiento de compra.