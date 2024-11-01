Figuritas de mazapán y otros dulces navideños: azucar y almendras para su elaboración artesanal (Monesma)  

La comarca de los Montes de Toledo fue el centro vital del más famoso mazapán toledano. En el año 2005, en algunos de los obradores, pude recuperar la tradición artesana de la elaboración de deliciosos productos cuya base principal había sido el mazapán. La imaginación de los maestros artesanos de Los Montes de Toledo hizo posible la creación de auténticas obras de arte con el mazapán.