edición general
9 meneos
15 clics
Figuritas de mazapán y otros dulces navideños: azucar y almendras para su elaboración artesanal (Monesma)

Figuritas de mazapán y otros dulces navideños: azucar y almendras para su elaboración artesanal (Monesma)  

La comarca de los Montes de Toledo fue el centro vital del más famoso mazapán toledano. En el año 2005, en algunos de los obradores, pude recuperar la tradición artesana de la elaboración de deliciosos productos cuya base principal había sido el mazapán. La imaginación de los maestros artesanos de Los Montes de Toledo hizo posible la creación de auténticas obras de arte con el mazapán.

| etiquetas: mazapán , monesma
9 0 0 K 98 cultura
1 comentarios
9 0 0 K 98 cultura
DaniTC #1 DaniTC *
Donaire, en Sonseca. Ahora parte de Delaviuda, como tantas de la comarca. Si queréis esos mazapanes del video, son los de Delaviuda actualmente. Ahora, yo no los llamaría artesanos , ¿No?

Hay todavía obradores artesanos en Toledo. Concretamente, en Sonseca, tenemos a El Alguacil o García de Blas. También Los Toledanos, hay varios.
0 K 11

menéame