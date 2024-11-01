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La FIFA sanciona a Israel: su selección tendrá que lucir una pancarta con el mensaje "el fútbol une el mundo" y pagar una multa

La Comisión Disciplinaria del organismo también ha impuesto una sanción económica a la Federación Israelí.

| etiquetas: fifa , genocidio , israel , sionismo , fútbol
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7 comentarios
5 2 4 K 30 actualidad
Io76 #4 Io76
Que el fútbol es un estercolero de corrupción y degenerados no es nada nuevo.
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Supercinexin #3 Supercinexin
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
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Tkachenko #1 Tkachenko
Que vergüenza :palm:
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F_Grimes #2 F_Grimes
"Al rincón de pensar y no lo volváis a hacer" (asesinar a 80.000 palestinos)
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GrogXD #6 GrogXD
#2 De donde sacas ese número, porque yo diría que son muchos muchísimos más. Estos es como los 6 millones de judíos pero a la inversa xD
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menéame