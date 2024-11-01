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La FIFA sanciona a Israel: su selección tendrá que lucir una pancarta con el mensaje "el fútbol une el mundo" y pagar una multa
La Comisión Disciplinaria del organismo también ha impuesto una sanción económica a la Federación Israelí.
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#4
Io76
Que el fútbol es un estercolero de corrupción y degenerados no es nada nuevo.
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#3
Supercinexin
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
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#1
Tkachenko
Que vergüenza
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#2
F_Grimes
"Al rincón de pensar y no lo volváis a hacer" (asesinar a 80.000 palestinos)
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#6
GrogXD
#2
De donde sacas ese número, porque yo diría que son muchos muchísimos más. Estos es como los 6 millones de judíos pero a la inversa
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#5
DayOfTheTentacle
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#7
josde
Dupe , ya puesta a la 21,24 horas:
www.meneame.net/story/fifa-toma-medidas-severas-contra-israel-imponien
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