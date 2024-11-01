La FIFA se plantea darle a Trump otro premio de la paz tras el último ataque a Irán

“Está haciendo grandes esfuerzos para rebajar tensiones, vía bombardeo, en un clima de escalada bélica global. Si otras organizaciones como el Nobel no son capaces de reconocerlo, nosotros sí”, explica una fuente de la FIFA. El anterior galardón, entregado el pasado 5 de diciembre, se le concedió por haber haber logrado un alto el fuego en Gaza, donde ahora mismo ya se está asesinando a palestinos en un clima de paz y no de guerra.