edición general
22 meneos
21 clics
La FIFA se plantea darle a Trump otro premio de la paz tras el último ataque a Irán

La FIFA se plantea darle a Trump otro premio de la paz tras el último ataque a Irán

“Está haciendo grandes esfuerzos para rebajar tensiones, vía bombardeo, en un clima de escalada bélica global. Si otras organizaciones como el Nobel no son capaces de reconocerlo, nosotros sí”, explica una fuente de la FIFA. El anterior galardón, entregado el pasado 5 de diciembre, se le concedió por haber haber logrado un alto el fuego en Gaza, donde ahora mismo ya se está asesinando a palestinos en un clima de paz y no de guerra.

| etiquetas: trump , eeuu , usa , irán , guerra , premios fifa , paz
19 3 0 K 173 ocio
4 comentarios
19 3 0 K 173 ocio
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
El anterior galardón, entregado el pasado 5 de diciembre, se le concedió por haber haber logrado un alto el fuego en Gaza, donde ahora mismo ya se está asesinando a palestinos en un clima de paz y no de guerra. “Solucionar el conflicto iraní bombardeando el país bien merece adelantar el galardón de este año”, insiste la organización, que tampoco descarta concederle un ex aequo a Benjamin Netanyahu.

Terriblemente cierto.
1 K 18
jacm #4 jacm
#3 Efectivamente, suscribo tu calificación 'Terriblemente cierto'

Cuando he leído 'ahora mismo ya se está asesinando a palestinos en un clima de paz y no de guerra' me he dado cuenta de que al final es EMT quien más se acerca a la verdad. Como siempre.
1 K 25
#1 Suleiman
Suena a coña, pero lo veo muy factible.
0 K 13
GuerraEsPaz #2 GuerraEsPaz
que se note claramente que la neutralidad de la fifa :troll: :troll: :troll:
0 K 9

menéame