Fiesta infantil termina con el Señor Patata, Eric Cartman, Calamardo y Mike Wazowski en una brutal pelea  

Un insólito episodio sacudió el mundo de las caricaturas durante una fiesta infantil en Argentina, donde varios personajes disfrazados protagonizaron una inesperada pelea que quedó registrada en video. El conflicto inició cuando el Sr Patata intercambió golpes con Eric Cartman. Entre puñetazos que volaban por doquier, Calamardo y Mike Wazowski intentaron separar a los contendientes, aunque sin demasiado éxito. Mientras Barney el famoso dinosaurio morado, y Mandibulín, el tiburón caricaturesco permanecieron sin intervenir para detener la pelea