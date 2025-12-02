Fiesta infantil termina con el Señor Patata, Eric Cartman, Calamardo y Mike Wazowski en una brutal pelea  

edición general
Un insólito episodio sacudió el mundo de las caricaturas durante una fiesta infantil en Argentina, donde varios personajes disfrazados protagonizaron una inesperada pelea que quedó registrada en video. El conflicto inició cuando el Sr Patata intercambió golpes con Eric Cartman. Entre puñetazos que volaban por doquier, Calamardo y Mike Wazowski intentaron separar a los contendientes, aunque sin demasiado éxito. Mientras Barney el famoso dinosaurio morado, y Mandibulín, el tiburón caricaturesco permanecieron sin intervenir para detener la pelea

Supercinexin #1 Supercinexin
Ha sido el hijo de puta de Cartman, cómo no, es él quien lo empieza todo. ¿Qué diablos hace ese en una fiesta de niños?
Aperitx #6 Aperitx
Parece parte del show más que una pelea.
#3 chocoleches
En declaraciones de Bob Esponja "Tenemos el aforo vendido hasta el próximo mes de marzo". @LaVelada
Pacofrutos #4 Pacofrutos *
La cena de nochebuena tiene que ser alucinante en esa familia.
#7 joseangel277
Ya paso hace años en la puerta del sol con Bob Esponja, Minnie Mouse y compañía.
Pacman #5 Pacman
Yo voy con Calamardo.

Team tentáculos! Go!
ronko #8 ronko
Round 1 Fight!
Y después Finish Him! ...
