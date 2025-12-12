edición general
Fiebre por el negocio del pollo: Lusiaves y Vall Companys ultiman la compra de Padesa por 350 millones

Un consorcio liderado por Lusiaves -el principal grupo avícola de Portugal- junto a la empresa española Vall Companys y la empresa peruana Tecavi está en negociaciones avanzadas

ChatGPT #1 ChatGPT
Ya no se hacen chistes de Ciudadanos??
