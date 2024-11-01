El 'FFC' personal de Francis Ford Coppola se vende por 10,755 millones de dólares [Eng]

En una puja matutina enérgica en la XIII subasta de relojes Phillips de Nueva York, el prototipo personal FP Journe FFC de Francis Ford Coppola se vendió a un precio final de 10,755 millones de dólares después de las primas. La venta de este prototipo, uno de los dos en esta configuración con la manecilla negra y puentes de acero, rompe el récord del reloj de pulsera FP Journe más caro establecido previamente en Phillips Ginebra en 2024 en 8,3 millones de dólares
. El récord anterior lo tenía el segundo reloj de pulsera de FP Journe
Pero me alegro por Francis, espero que eso sirva para cubrir el enorme agujero economico que le ha dejado la mierda pretenciosa que fue Megalopolis
Te pongo un ejemplo: el año pasado salió en una subasta numismática una estátera acuñada en Knossos con el laberinto en un lado y el minotauro en el otro en un estado de conservación formidable. Normalmente, una pieza como esa se remataría en unas 50.000 libras, pero como procedía de la colección de Sir Arthur Evans, el precio final fue de 300.000 (con las comisiones y demás, 386.000).