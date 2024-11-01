El 'FFC' personal de Francis Ford Coppola se vende por 10,755 millones de dólares [Eng]

En una puja matutina enérgica en la XIII subasta de relojes Phillips de Nueva York, el prototipo personal FP Journe FFC de Francis Ford Coppola se vendió a un precio final de 10,755 millones de dólares después de las primas. La venta de este prototipo, uno de los dos en esta configuración con la manecilla negra y puentes de acero, rompe el récord del reloj de pulsera FP Journe más caro establecido previamente en Phillips Ginebra en 2024 en 8,3 millones de dólares

. El récord anterior lo tenía el segundo reloj de pulsera de FP Journe