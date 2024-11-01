El Festival de los Pueblos Ibéricos, Woodstock castizo de folk y protesta antifranquista, cumple 50 años

La primera edición del Festival de los Pueblos Ibéricos demostró que los estudiantes estaban capacitados para autogestionar actos multitudinarios sin apenas recursos. El 9 de mayo de 1976, en un país conmocionado por la violencia de franquistas que no asimilaban la muerte del dictador, más de 50.000 jóvenes se reunieron en un páramo cedido por la Universidad Autónoma de Madrid para crear un festivo ambiente reivindicativo de las libertades públicas y las culturas nacionales reprimidas en España y Portugal.
| etiquetas: festival , pueblos ibéricos , woodstock , protesta antifranquista
Los universitarios se encargaron de extender y transmitir una ebullición y una revolución política que no siempre tenía connotaciones democraticas, pero al final esas connotaciones radicales fueron desapareciendo y quedaron las fuerzas democráticas, por ello la constitución no fue de agrado de todos, la constitución fue un injerto en el sentir político de la época que termino con las posiciones radicales de muchos universitarios.
Esos universitarios díscolos con la democracia al final se integraron y fueron colocados en el sistema.
Una época maravillosa no exenta de dificultad.