El Festival de los Pueblos Ibéricos, Woodstock castizo de folk y protesta antifranquista, cumple 50 años

La primera edición del Festival de los Pueblos Ibéricos demostró que los estudiantes estaban capacitados para autogestionar actos multitudinarios sin apenas recursos. El 9 de mayo de 1976, en un país conmocionado por la violencia de franquistas que no asimilaban la muerte del dictador, más de 50.000 jóvenes se reunieron en un páramo cedido por la Universidad Autónoma de Madrid para crear un festivo ambiente reivindicativo de las libertades públicas y las culturas nacionales reprimidas en España y Portugal.