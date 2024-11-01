Los festejos en el búnker de San José  

Fueron 15 minutos de éxtasis. Apenas la sombra de Cristina Kirchner se vió entre las luces cálidas del departamento de San José 1111, los gritos se agudizaron y los bombos replicaron con más fuerza. Cuando a las 21.03 los ventanales se abrieron y la expresidenta salió al balcón, en la calle hubo una fiesta, con papel picado improvisado con diarios y palmas que se agitaban con fuerza. Como el comienzo de un recital cuando las luces se encienden, empiezan a sonar los primeros acordes y el público estalla. "Oooh, vamos a volver, a volver, vamos...