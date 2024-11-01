La feroz batalla en el mercado de Toyosu que determina el valor del atún en Japón  

Cada mañana, en el mercado Toyosu, en Tokio, se celebra una subasta para determinar los precios del atún. El atún rojo, que los pescadores capturan arriesgando la vida, pasa por esta subasta, donde llega a alcanzar sumas extraordinarias de hasta 300 millones de yenes, lo que le ha valido el apodo de “diamante negro”. Los mayoristas que determinan su valor y mueven esas grandes sumas de dinero poseen una gran habilidad y pasión.