Fernsehkanonen, la cámara que llevó los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 a las pantallas  

La Fernsehkanonen (literalmente, "cañón de televisión") fue una de las cámaras más innovadoras y llamativas de la década de 1930, diseñada específicamente para la retransmisión televisiva de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, un acontecimiento que marcó un hito en la historia de la televisión.
Revolucionó los reportes deportivos, cuando cayó en desgracia, con motivos, pasó años en África documentando esas civilizaciones y con setenta años se metió a submarinista para documentar la vida submarina. Con setenta años.
Se supo reinventar como pocas personas.
Eso no la exime de su colaboración con los nazis pero la vida es larga y a veces puedes intentar enmendar los errores de juventud.
Esa es la historia que conozco, lo mismo nunca se arrepintió de su pasado nazi pero me gustaría creer que en su tiempo en África se volvió mas humana.
De todas formas mi única información es lo que he leido