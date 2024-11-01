edición general
Fernando Clavijo: “La Televisión Canaria es del Gobierno”

En plena controversia por la nueva Ley del Sector Público Audiovisual, que abre la puerta a la privatización, el presidente de Canarias caricaturiza la preocupación de los trabajadores y equipara la externalización a “contratar un taxi” o a “un securita”. El proceso parece haberse acelerado desde que el Gobierno designó a un comisario político camuflado con el cargo de director de Medios y Contenidos del grupo RTVC mediante un procedimiento abierto al que solo se presentó una persona, César Toledo.

etiquetas: fernando clavijo , canarias , televisión pública , corrupción
comentarios
oceanon3d #4 oceanon3d
Pobres vecinos míos ... no aprenden ni a palos; CC solo esta para robar ... y si suman al PP hasta los calzoncillos se los van a quitar.

Este tipo se libro de la cárcel con el Caso Gruas con la ayuda del TS del PP ... como no: hoy por ti mañana por mi.
#1 davidvsgoliat
#3 Suikoden *
Que sepa el proceso de mandar a terceros a producir programas ha sido una constante en la historia de esa televisión, y de problemas con los servicios informativos propios. Programas de tarde encargados, de mañana...y alguna polémica.
Olepoint #2 Olepoint
Y debería ser de los canarios, la Constitución española garantiza el derecho a la información, cuando dicho derecho se manipula, algún político debería acabar delante de un juez. ¿ El problema ? Que ya sabemos de qué pie cojea la "justicia" en España.

¡¡¡ Enga, fachapobres, seguid votando a los muy ricos, que nos irá "mejón" por los cojones !!!
