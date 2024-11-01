Fernando Clavijo: “La Televisión Canaria es del Gobierno”

En plena controversia por la nueva Ley del Sector Público Audiovisual, que abre la puerta a la privatización, el presidente de Canarias caricaturiza la preocupación de los trabajadores y equipara la externalización a “contratar un taxi” o a “un securita”. El proceso parece haberse acelerado desde que el Gobierno designó a un comisario político camuflado con el cargo de director de Medios y Contenidos del grupo RTVC mediante un procedimiento abierto al que solo se presentó una persona, César Toledo.
| etiquetas: fernando clavijo , canarias , televisión pública , corrupción
Este tipo se libro de la cárcel con el Caso Gruas con la ayuda del TS del PP ... como no: hoy por ti mañana por mi.
¡¡¡ Enga, fachapobres, seguid votando a los muy ricos, que nos irá "mejón" por los cojones !!!