La Feria Nómada de Nalda lleva la literatura al entorno rural

La literatura abre nuevos mundos y horizontes. Ayuda a hacer que la vida sea un poco más alegre. Desde los cuentos de los niños hasta edades más adultas. Porque no es lo mismo dirigirse a una persona de 70 años que a un adolescente de 15. En este contexto, diez editoriales y librerías ofrecieron sus libros el pasado fin de semana en una Feria, la Nómada Rural de Nalda, que sirve de escaparate de acceso a la lectura en lugares donde no siempre es fácil lograrlo.