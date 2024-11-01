Un fenómeno cósmico único: una Cruz de Einstein revela materia oscura

El estudio de los sistemas de lentes gravitacionales ha dado un salto significativo con la caracterización de HerS-3, una galaxia distante y polvorienta en plena formación estelar. Su luz, desviada por la gravedad de un grupo de galaxias que se interpone en primer plano, se proyecta en el cielo con un patrón que recuerda al de la famosa Cruz de Einstein. En este tipo de configuraciones se suelen observar cuatro imágenes dispuestas alrededor de la galaxia lente.