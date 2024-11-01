Feministas recogen más de un centenar de presuntos fraudes a la Ley Trans en España en un mapa interactivo

Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han recogido más de un centenar de presuntos fraudes a la Ley Trans en España en un mapa interactivo. Según ha informado este lunes la organización de mujeres, el mapa localiza y documenta el impacto de la autodeterminación del sexo registral. En concreto, apunta que se trata de los casos recogidos por la prensa en los que la aplicación de la Ley Trans de 2023 "ha permitido sortear y pervertir la Ley contra la Violencia machista, la Ley de Igualdad y otras normativas.