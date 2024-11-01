edición general
Feministas recogen más de un centenar de presuntos fraudes a la Ley Trans en España en un mapa interactivo

Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han recogido más de un centenar de presuntos fraudes a la Ley Trans en España en un mapa interactivo. Según ha informado este lunes la organización de mujeres, el mapa localiza y documenta el impacto de la autodeterminación del sexo registral. En concreto, apunta que se trata de los casos recogidos por la prensa en los que la aplicación de la Ley Trans de 2023 "ha permitido sortear y pervertir la Ley contra la Violencia machista, la Ley de Igualdad y otras normativas.

MonoMico #1 MonoMico *
¿Fraude de ley? ¿Seguro? ¿Si?

En todo caso, la organización explica que no se puede hablar de "fraudes" porque "el fraude es la ley trans". "No se puede hablar de fraude en relación con un texto que no establece ni una sola condición para proceder al ficcionado jurídico del dato registral 'sexo'", precisa."
#7 coydanerko
El fraude es imposible con esta ley.
#2 luzer
bulo, sólo hay un 0,0000000001 de fraudes.
Graffin #8 Graffin
#5 Se advirtió de que hay gente que va a cometer fraude de ley? Genial, pasa con todas las leyes. No se por qué esta iba a ser diferente.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Y mira que se les dijo, pero nada, y aún siguen en sus 13
Graffin #4 Graffin
#3 Sabes lo que es un fraude de ley? Sabes que el término no se ha inventado con esta ley?
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
#4 desde luego y mucho antes, por eso se advirtió pero cual ataque psicotico...corramos adentrandonos en el jardin agitando los brazos, que ya luego si eso hacemos pucheritos.
Harkon #6 Harkon *
#3 Lo que se dijo precisamente es que si alguien intentaba cambiarse de sexo de forma frudulenta era denunciable por fraude de ley y estuviesteis dando la matraca con el "y como se va a demostar el fraude?" durante 2 años antes y otro año después de sacar la ley de que no se podía. Vaya, ahora resulta que se puede denunciar fraude de ley COMO DECÍAN QUIENES LA DEFENDIERON y NO vosotros.

Y a consecuencia ya tenéis que cambiar el argumentario porque se os ha echado abajo y lo hacéis vuestro cuando era el que se alegaba desde quienes defendimos esta ley.

Haceros mirar ese ridículo que estáis haciendo anda.

cc #5
