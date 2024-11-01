edición general
Feminismo para pocas: el espejismo del empoderamiento en Chile

Es de conocimiento público que el concepto de “empoderamiento femenino” ha sido absorbido por el mercado y convertido en un producto. Se repite en campañas publicitarias, se imprime en bolsas de tiendas de retail, se pronuncia en paneles empresariales y discursos políticos. El mercado chileno ha hecho del feminismo una marca. Vende resiliencia, liderazgo y autosuperación como si fueran sinónimos de liberación. Pero este tipo de empoderamiento, individualista, competitivo y despolitizado, no transforma, sino que perpetúa el orden.

| etiquetas: feminismo rosa , empoderamiento , chile
carakola #1 carakola
Habla de Chile pero lo que comenta está bastante generalizado.
