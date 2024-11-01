edición general
Feijóo sigue perdido en política internacional: siete meses sin vicesecretario de Exteriores y sin una postura clara sobre Trump

La política internacional se le atraganta a Alberto Núñez Feijóo. La tensión, desde Venezuela hasta Gaza, discurre sin que el PP sea capaz de esgrimir un discurso que le identifique. El expresidente José María Aznar tenía un proyecto internacional para España y esos dejes aún se notan en que FAES, su think tank, apenas tardó un día en criticar a Donald Trump y marcar posición. Mientras, el actual Partido Popular no ha definido aún sus opiniones básicas sobre el secuestro de Nicolás Maduro y las amenazas de EEUU sobre una posible invasión de

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
En la política Internacional y en la nacional, no da una, le están sacando a la luz sus mentiras reiteradas, de las que normalmente vive.
1
Mala #11 Mala
#2 Cierto que es penoso, pero hablar de las mentiras de este individuo, que de momento y prácticamente, ni pincha ni corta y estar justificando, continuamente, las de Superpedro resulta, cuando menos... raro.
0
#18 HangTheRich
#11 a ver, donde se justifican las de Pedro?

Y este sujeto ni pincha ni corta, pero aspira a hacerlo
0
Mala #19 Mala
#18 No pretenderás que t las enumere todas aquí; es más... no creo que las desconozcas. Claro está quelas mentiras de Sánchez, se blanquean llamándolas "cambios de opinión".
0
Dragstat #10 Dragstat *
Este hombre no vale para dirigir el principal partido de derecha del país. En Galicia se desenvolvía bien pero no tiene capacidad para el puesto asignado a nivel nacional. Ayuso y Abascal se ven tan incompetentes como Feijóo, esto es una virtud para atraer votos, pero un desastre en materia internacional. Por el bien del país deberían buscar a alguien que por lo menos no cree más problemas de los que hay.
1
ostiayajoder #12 ostiayajoder
Yo, sinceramente, flipo con la derecha española ante el nuevo orden mundial....

Estan el PP q hace como q ni importara y Vox q solo come rabos y ke exige al PP q coma rabo con ellos....

Pero comen rabo a nivel ser antieuropeista. Son subnormales...

Usa nos va a drenar toda la riqueza como ha hecho de siempre a Sudamerica, creando la misma pobreza y estos payasos aplaudiendoles...

Al final esa panda de hijos de puta solo quieren formar una sociedad como la franquista: con una oligarquia intocable q lo tiene todo y para el resto hambre y piojos.

Y lo van a consegjir con el apoyo de todos esos retrasados q les apoyan.
1
Dragstat #15 Dragstat *
#12 el tema de Vox es por su líder, Abascal. Da la impresión de que como siempre ha dependido de pedir favores y de arrastrarse para que lo colocasen en puestos a dedo para sobrevivir sigue anclado en esa mentalidad lacaya, transmite baja autoestima, y por eso los poderosos se lo cocinan fácilmente. Contrasta por ejemplo con Marine Le Pen en Francia, que por tema familiar ha tenido una trayectoria totalmente distinta y no parece una persona tan fácil de malear.
0
Lyovin81 #9 Lyovin81
Millones de mongolos votan a este impresentable.
1
ipanies #5 ipanies
A nivel nacional alguien sabe qué propone la organización delictiva??
1
#6 Marisadoro
#5 En este video lo explican bastante bien.

m.youtube.com/watch?v=LuqGyeJgT6E
0
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#5 Lo que me mejor se les da, mentir, coger poder y lo mas importante robar, aparte de eso no tienen nada mas.
0
pingON #4 pingON
puede que si ... o puede que no ...
0
alcama #1 alcama *
Uff, sin vicesecretario de exteriores, el partido de la oposición no puede estar.
El país, sin nuevos presupuestos no hay problema
1
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Qué falta de valor y principios...
0
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#7 Principios nunca han tenido desde que se fundo AP
0
makinavaja #14 makinavaja *
Feijóo sigue perdido.... el resto sobra.... quién le mandaría dejar Galicia, con lo bien y agustito que estaba ahi!!!!! xD xD xD
0
#17 HangTheRich
Como que no tiene postura en política internacional? Claro que la tiene. Estar en contra de todo lo que diga Peter.
0
#8 mam23
No es por defender al centollo este pero ni Trump tiene una postura clara sobre si mismo.
0
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
no "cuentan" con el y menos mal, con la fama con los chistes de gallego solo falta que este se acerque por ahi
0

