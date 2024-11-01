edición general
Feijóo se recrea en su 'plante' a la apertura del año judicial: "Me alegro de no estar allí"

Ni media recogida de cable. Por primera vez en democracia, la apertura solemne del año judicial, que se ha celebrado este viernes por la mañana en la sede del Tribunal Supremo, no ha contado con la presencia del líder de la oposición. Un plante que el aludido, primero, ha suavizado, al aducir que su cargo no tiene "ninguna obligación constitucional". Y en el que luego se ha recreado. "Solo puedo decir lo que siento, me alegro de no estar allí".

Kantinero #7 Kantinero
Se sabe si alguna vez a dicho algo constructivo el mono este?
2 K 40
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Lo mismo que se alegraron de no estar cuando la DANA, los incendios o lo mismo que se alegrarán de no doblar el lomo en la próxima catástrofe que les toque gestionar.

Feijóo no podría ser más subnormal. Ni entrenando.
1 K 25
A.more #1 A.more
Que arda España. Hundamosla, que luego la compro de saldo
1 K 22
pepel #8 pepel
Palabras que no tardará en comerse, y que no va a poder digerir.
0 K 19
devilinside #2 devilinside *
No ha estado porque no le ha salido de la polla ha querido. Sentido de Estado al nivel de la Gran Gestión
0 K 12
Edheo #9 Edheo
#2 as usual

surprises 0
0 K 7
eltxoa #5 eltxoa
Holgazán!
0 K 11
Furiano.46 #4 Furiano.46
La cabeza más visible del partido de derechas más grande de España, no sólo falta al compromiso sino que pasea su chulería por donde va. Menudo despojo de persona.
0 K 10
#3 cKr1
Tampoco se le iba a echar mucho de menos.
0 K 6

