Feijóo se recrea en su 'plante' a la apertura del año judicial: "Me alegro de no estar allí"

Ni media recogida de cable. Por primera vez en democracia, la apertura solemne del año judicial, que se ha celebrado este viernes por la mañana en la sede del Tribunal Supremo, no ha contado con la presencia del líder de la oposición. Un plante que el aludido, primero, ha suavizado, al aducir que su cargo no tiene "ninguna obligación constitucional". Y en el que luego se ha recreado. "Solo puedo decir lo que siento, me alegro de no estar allí".