Feijóo propone priorizar la inmigración "culturalmente próxima" y vincularla a un contrato: "No a vivir de subsidios"

El líder del PP carga contra "el modelo buenista" de Sánchez: "Tenemos derecho a elegir quién entra y para qué". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra "el modelo buenista" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en inmigración y ha defendido que "tenemos el derecho de elegir quién entra, cómo y para qué". Así, ha propuesto priorizar la inmigración "culturalmente próxima" y vincular la entrada de migrantes a la existencia de un contrato laboral: "No pueden venir a vivir de subsidios".