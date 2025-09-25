edición general
Feijóo propone priorizar la inmigración "culturalmente próxima" y vincularla a un contrato: "No a vivir de subsidios"

El líder del PP carga contra "el modelo buenista" de Sánchez: "Tenemos derecho a elegir quién entra y para qué". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra "el modelo buenista" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en inmigración y ha defendido que "tenemos el derecho de elegir quién entra, cómo y para qué". Así, ha propuesto priorizar la inmigración "culturalmente próxima" y vincular la entrada de migrantes a la existencia de un contrato laboral: "No pueden venir a vivir de subsidios".

oricha_1 #1 oricha_1 *
Mira que los de PP y Vox son subnormales . Analfabetos funcionales
En vez de decir:
Y si estas mas de 6 meses/1 año sin trabajo tu visado expira y debes avandonar el pais, como en la mayoria de los paises europeos

Van y hablan para el populismo y analfabeos funcionales
3 K 40
#2 arrodillate *
#1

Mira que los de PP y Vox son subnormales . Analfabetos funcionales
En vez de decir:
Y si estas mas de 6 meses/1 año sin trabajo tu visado expira y debe avandonar el pais, como en la mayoria de los paises europeos
2 K 23
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 La repetición es por el avandonar, es la mas gorda.
0 K 12
#6 poxemita
#2 él, a diferencia de la mayoría de la gente que entra sin papeles o le caduca su visado, sí que ha abandonado la gramática.
0 K 10
#20 Leon_Bocanegra
#6 De ortografía no va mucho mejor.
0 K 9
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#2 Creo que es por usar el teléfono, como muchos... o es portugués.  media
1 K 20
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#7 Los correctores de los teléfonos son una mierda.
0 K 12
#19 Raúl63
#1 Es que Feijoo se preocupa más por los colombianos,no quiere poner ninguna “raya" discriminatoria con ellos.
0 K 7
pepel #8 pepel
Y eso no es racismo.
1 K 34
#10 soberao *
#8 Eso es "la inteligencia" y "la lógica" de la ultraderecha, a más no llegan. Como cuando dicen que vengan con títulos cuando al final el título no les va a servir para nada porque van a hacer los trabajos de mierda que ningún español quiere hacer. Están quejándose de nuestros deportistas de padres inmigrantes, y van a permitir que trabaje de funcionario del estado a un inmigrante, porque tiene la formación para hacerlo y no quiere vivir de "las ayudas"...
1 K 34
Fj_Bs #9 Fj_Bs
No a vivir de subsidios... muchos vagos, maleantes y ladrones se creen que otros son de su condicion ,,
el pp partido ... bien podrido
1 K 21
Dene #18 Dene
Y Frijol de que vive?? Se le conocen ingresos que no sean subsidios? Porque trabajo productivo, cero patatero
0 K 13
#16 poxemita
#13 para que aprender catalán si hablas español y en Cataluña ambas son cooficiales.
1 K 8
Andreham #11 Andreham *
Podría empezar por quitar lo de "vivir a través de subsidios" a sus medios afines, a los toreros, a la Iglesia y al Rey.

Con todo ese dinero ahorrado da para que mucha gente pueda vivir mientras encuentra un curro en el que no los exploten ilegalmente, y así no revienta el trabajo a otros.
0 K 8
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Vamos, que si son latams que son muy católicos y conservadores, a parte de machistas, le parece bien porque cree que les votarán, aunque realmente votarán a vox. Pero si son moros que hablan raro y no les votarán ni de coña.........
0 K 7
#12 poxemita
#3 un latam como dices, puede bajarse del avión y al día siguiente estar trabajando. Puede ir al médico y comunicarse perfectamente desde el primer momento, al igual que con los trámites administrativos.
Si quiere su integración en la sociedad española es casi inmediata.

Eso no se logra con africanos, salvo con ecuatoguineanos.
1 K 22
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#12 En españa quizás, en Catalunya son un problema porque no se adaptan y pasan de aprender el catalán. Luego te los encuentras de cara al público y no te entienden y tienes que hablarles en inglés. Los otros si aprenden? Pues... en general tampoco pero en mi experiencia los marroquís aprenden y hablan catalán mucho más que los latams. (Hablo de Barcelona ciudad, en mi pueblo hasta los pocos latams hablan catalán)

Por no hablar de la religión... que ambos la traen de vuelta cuando estábamos consiguiendo que fuera algo residual.
0 K 7
JuanCarVen #15 JuanCarVen
#12 Los rumanos y eslavos en nada hablan el idioma.
0 K 13
Andreham #22 Andreham
#12 No has conocido a un africano en tu puta vida.

Y me la jugaría a que tampoco a ningún latino.
0 K 8
JuanCarVen #14 JuanCarVen
#3 Error, los latinos son evangelistas si son creyentes practicantes.
1 K 28
#21 Robe7064
#3 ¿Católicos en serio? Tal vez algún guatemalteco despistado y algunas señoras mayores de Ecuador...

Los niveles de catolicismo en serio que parecieran existir en España es difícil que existan en América en estos tiempos. Tengo ya unos años, vivo en una zona famosa por su religiosidad y sus iglesias y aparte de dos o tres curas y una monja, solo recuerdo haber conocido a un católico en serio en toda la vida y tiene más de 70 años. Sí hay millones de "católicos sociales" (como los…   » ver todo el comentario
0 K 7

