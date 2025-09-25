Feijóo propone priorizar la inmigración "culturalmente próxima" y vincularla a un contrato: "No a vivir de subsidios"

El líder del PP carga contra "el modelo buenista" de Sánchez: "Tenemos derecho a elegir quién entra y para qué". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra "el modelo buenista" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en inmigración y ha defendido que "tenemos el derecho de elegir quién entra, cómo y para qué". Así, ha propuesto priorizar la inmigración "culturalmente próxima" y vincular la entrada de migrantes a la existencia de un contrato laboral: "No pueden venir a vivir de subsidios".
| etiquetas: feijóo propone , priorizar inmigracion , de cultura proxima
En vez de decir:
Y si estas mas de 6 meses/1 año sin trabajo tu visado expira y debes avandonar el pais, como en la mayoria de los paises europeos
Van y hablan para el populismo y analfabeos funcionales
Mira que los de PP y Vox son subnormales . Analfabetos funcionales
En vez de decir:
el pp partido ... bien podrido
Con todo ese dinero ahorrado da para que mucha gente pueda vivir mientras encuentra un curro en el que no los exploten ilegalmente, y así no revienta el trabajo a otros.
Si quiere su integración en la sociedad española es casi inmediata.
Eso no se logra con africanos, salvo con ecuatoguineanos.
Por no hablar de la religión... que ambos la traen de vuelta cuando estábamos consiguiendo que fuera algo residual.
Y me la jugaría a que tampoco a ningún latino.
Los niveles de catolicismo en serio que parecieran existir en España es difícil que existan en América en estos tiempos. Tengo ya unos años, vivo en una zona famosa por su religiosidad y sus iglesias y aparte de dos o tres curas y una monja, solo recuerdo haber conocido a un católico en serio en toda la vida y tiene más de 70 años. Sí hay millones de "católicos sociales" (como los… » ver todo el comentario