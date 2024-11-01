edición general
Feijóo presume de "integridad" en el inicio de curso político y las redes le recuerdan su historial: "Dime de qué presumes..."  

"He dedicado tres décadas de mi vida al servicio público. He intentado rodearme de gente íntegra y de gente honesta y por eso me comprometo a limpiar el buen nombre de la política que ha manchado el Gobierno de Sánchez". Se han lanzado en masa a recordar al líder del PP su antigua amistad con un narcotraficante gallego, Marcial Dorado, quien fue condenado en 2020 por cohecho y blanqueo de capitales.

fofito #6 fofito
Hasta la fecha no se conoce nadie integro en el PP.
#8 Marisadoro
Sabe lo que no puede decir:

"Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que cuando morían en España 700 personas, se pueden contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas."

Eso no puede decirlo.
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
No sé si lo dice por su partido, el de "ha sido ETA" el 11M, las "cloacas de interior", la nefasta gestión de cada catástrofe, la corrupción y los bulos o por sus amistades personales y está siendo un cínico sin escrúpulos de ningún tipo. O que igual llama "integridad" y "honestidad" a lo que otros llamamos ser un malnacido.
Professor #1 Professor
Feijoó no debe acceder al poder. Es necesario evitarlo democráticamente por supuesto.

Quien pueda hacer que vaya haciendo
Jonesy #4 Jonesy
#1 ´Hay que evitar que acceda solo para ver como Díaz Ayuso lo tritura . Será un espectáculo impagable
Deviance #11 Deviance
#1 Vos sos un surdo de mierda, quien mejor para llevar a este país a la ruina prosperidad que un amigo de los narcotraficantes grandes empresarios, comunista, me gusta la fruta.
pepel #13 pepel
¿Dónde hacen esos cursos? Debe ser en la EGB, porque el resultado es un nivel muy básico.
humono #9 humono *
"ha defendido su honestidad frente a la de sus adversarios políticos" de ahí el intentar manchar con recortes de prensa al gobierno legítimo del que no es presidente porque no quiere.

Y de otra, se empieza a presentar así porque es la nueva PP dado lo que en los próximos meses se le presenta en la judicatura.
maspipinobreve #3 maspipinobreve
Se metía los renglones torcidos de dios íntegros y a toda máquina y a favor del viento y como fuera?
#10 Aas59
Ojo con el gallego. Es más peligroso, que caja de bombas
#2 cunaxa
Otra noticia sensacionalista sobre política...
Es que ahora hasta un zasca de alguien en internet parece que se quiera hacer noticia.
#5 sliana
#2 un zasca tuyo no, pero un zasca de un candidato a la presidencia del gobierno sí es relevante.
Deviance #12 Deviance
#2 Un representante político debiera de ser un poco más coherente, y menos un puto bocachanclas, aunque ya sabemos que sus cuentas (o las de su perro) lo mismo se las lleva uno que lo mismo mañana es presidente de la comunidad de Galicia.... No vengas ahora tocando el higo, ZAGAL.
