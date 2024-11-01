Feijóo presume de "integridad" en el inicio de curso político y las redes le recuerdan su historial: "Dime de qué presumes..."  

"He dedicado tres décadas de mi vida al servicio público. He intentado rodearme de gente íntegra y de gente honesta y por eso me comprometo a limpiar el buen nombre de la política que ha manchado el Gobierno de Sánchez". Se han lanzado en masa a recordar al líder del PP su antigua amistad con un narcotraficante gallego, Marcial Dorado, quien fue condenado en 2020 por cohecho y blanqueo de capitales.
| etiquetas: feijóo , integridad , marcial dorado
"Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que cuando morían en España 700 personas, se pueden contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas."
Eso no puede decirlo.
Quien pueda hacer que vaya haciendo
ruinaprosperidad que un amigo de los narcotraficantesgrandes empresarios, comunista, me gusta la fruta.
Y de otra, se empieza a presentar así porque es la nueva PP dado lo que en los próximos meses se le presenta en la judicatura.
Es que ahora hasta un zasca de alguien en internet parece que se quiera hacer noticia.