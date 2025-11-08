edición general
Feijóo y la falta de iniciativa: Mazón sigue y Abascal aprieta

El presidente valenciano en funciones ya fue un problema para el PP en las urnas en 2023 y ahora puede volver a serlo en el ciclo electoral que se abre con las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura. Carlos Mazón dimitió el lunes, pero ahí sigue, como presidente en funciones de la Generalitat y también como presidente del PP de la Comunitat Valenciana. Mazón continúa como principal autoridad en ese territorio un año después de la tragedia de la dana. Inconcebible desde muchos puntos de vista.

emmett_brown #2 emmett_brown *
Hay que ser muy inútil para que te acabe ganando la mano Abascal, teniendo a toda la derecha mediática empresarial empujando para apuntalar el gobierno valenciano y desalojar al PSOE del gobierno.

Feijoo no es presidente no porque no quiera, sino porque es un i-nú-til. Y eso me preocupa porque cada vez lo veo más incapaz de construir un proyecto de derecha que plante cara a la ultraderecha. Le están comiendo la tostada a dos carrillos.
#5 Quillotro
#2 Tranquilo, que no llegará ni a candidato. Está todo preparado para allanarle el camino a la tita Ayuso en cuanto queden pocos meses para las elecciones...
Asimismov #6 Asimismov
#2 ... es un i-nú-til.
Hay una mejor definición:
INEPPTO
#7 mancebador
#2 Igual que lo fue Rajoy, pero por lo menos era gracioso, este simplemente no tiene sangre en las venas, solo horchata y de la industrial.
ipanies #4 ipanies
Feijóo "El deseado" va a finiquitar el PP antes de ser presidente porque no quiere...
emmett_brown #1 emmett_brown *
Ojalá hubiera solidaridad entre territorios y en las elecciones de Extremadura castigaran al PP por la pésima gestión de la DANA de la Comunidad Valenciana. Pero eso sería mucho suponer del votante pepesuno medio.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 No te olvides de los cribados de Andalucia, también hay mujeres y hombres que morirán por esa dejadez de Moreno y su pandilla del PP.
