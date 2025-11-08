Feijóo y la falta de iniciativa: Mazón sigue y Abascal aprieta

El presidente valenciano en funciones ya fue un problema para el PP en las urnas en 2023 y ahora puede volver a serlo en el ciclo electoral que se abre con las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura. Carlos Mazón dimitió el lunes, pero ahí sigue, como presidente en funciones de la Generalitat y también como presidente del PP de la Comunitat Valenciana. Mazón continúa como principal autoridad en ese territorio un año después de la tragedia de la dana. Inconcebible desde muchos puntos de vista.
Feijoo no es presidente no porque no quiera, sino porque es un i-nú-til. Y eso me preocupa porque cada vez lo veo más incapaz de construir un proyecto de derecha que plante cara a la ultraderecha. Le están comiendo la tostada a dos carrillos.
Hay una mejor definición:
INEPPTO