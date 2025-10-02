edición general
Feijoo explica la técnica de moda en el siglo XIX para recuperar la turgencia del seno femenino

Feijoo ha explicado que "uno de los remedios más populares durante el siglo XIX para recuperar la turgencia del seno femenino era elaborar ungüentos utilizando grasa humana como base, ya que se creía que era la que mejor iba a ser absorbida por el cuerpo". Una práctica que podría haber llevado a cabo el Sacamantecas, quien, según se creía, extraía la grasa de sus víctimas para venderla a los farmacéuticos y que estos hicieran todo tipo de medicamentos y remedios estéticos.

2 comentarios
cocolisto #1 cocolisto
Éste Feijoo si mola,no como otros....y no quiero señalar...
Antipalancas21 #2 Antipalancas21 *
El otro esta gili y lo que sigue perdido, su onda es de otro mundo, cada vez desvaría mas y suelta chorradas diarias.
