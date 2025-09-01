edición general
15 meneos
22 clics
Feijóo estudia un cambio en la Constitución para forzar elecciones si hay doble prórroga de Presupuestos

Feijóo estudia un cambio en la Constitución para forzar elecciones si hay doble prórroga de Presupuestos

El PP inicia el nuevo curso político tratando de marcar el paso y, sobre todo, buscando nuevas fórmulas para tumbar al Gobierno. En este marco, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que ha formado un equipo de juristas para estudiar un cambio en la Constitución para forzar la convocatoria de elecciones en caso de un Gobierno sea incapaz de aprobar los presupuestos durante dos años seguidos.

| etiquetas: feijóo , constitución , forzar elecciones
12 3 0 K 144 politica
22 comentarios
12 3 0 K 144 politica
Comentarios destacados:      
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
No cambia la Constitución porque no quiere...
12 K 139
Ovlak #3 Ovlak *
Que pillín. Dice doble prórroga para que no se señale que el gobierno de Rajoy, aún contando con mayoría absoluta, no aprobó los presupuestos en el plazo marcado por la constitución hasta en 3 ocasiones. Estaría Montoro ocupado en otros menesteres.
11 K 131
PaulSciarra #6 PaulSciarra
#3 una vez es admisible, dos es una tomadura de pelo.

Y una legislatura sin presupuestos es un insulto a los ciudadanos.
1 K 17
victorjba #12 victorjba
#6 Aragón no hizo presupuestos el año pasado... Tic, tac... Extremadura tampoco...
3 K 49
Ovlak #16 Ovlak *
#6 Sí sí. Está claro que la línea se pone donde a cada uno le convenga. Hacer política a base de titular y oportunismo sí que es una tomadura de pelo. Ya existen mecanismos para hacer caer a un gobierno sea por falta de presupuestos sea por la razón que quiera, y el señor Feijoo cuenta con diputados suficientes para activarlos. Si cree que la situación es inadmisible, que presente una moción de censura y se comprometa a convocar elecciones.
0 K 11
#19 z1018
#6 tienes razón, el otro día no se hablaba de otra cosa en la cola del supermercado, lo insultado que se sentían por no haber presupuesto.
0 K 7
PaulSciarra #22 PaulSciarra
#19 es un insulto que un gobierno aguante por aguantar.

Están ahí para gobernar, y si no pueden hacerlo, deben dimitir.
0 K 6
Urasandi #21 Urasandi
#6 Mira la ventaja, no suben el presupuesto de defensa al 5% del PIB por el capricho de un cheeto rancio.
0 K 11
Kantinero #7 Kantinero
Políticos oportunistas, a ver cual es la ocurrencia para mañana
2 K 34
mariKarmo #11 mariKarmo *
Todo lo que propone para nuestra sociedad viene motivado por sus ansias por gobernar.

No es algo para nosotros. Es algo para él.

Además esto implicaría un cambio en la Constitución y requeriría las 3/4 partes del Congreso.

Otra inutilidad más del Partido Popular que no va a llegar a NADA.

Inútiles e ineptos. Cada día lo demuestran más.
2 K 33
#5 Leon_Bocanegra
Se puede ser más subnormales?
Si.
2 K 33
#8 fremen11
Para esto si, para cosas más importantes que nadie toque la Constitución, HDLGP....
2 K 31
ayatolah #13 ayatolah *
#8 Y seguirá sin tocarse, porque si un 1/10 de cualquiera de las cámaras lo solicita, la reforma tendrá que someterse a Referéndum.

No creo ni lo que lo vayan a mirar, mucho menos a estudiar.
1 K 21
Dene #9 Dene
Ya puestos que sea obligatorio ir a elecciones siempre que no gane un partido fundado por ex-ministros de Franco.
1 K 23
#10 Inno
Haremos cambios para que partidos condenados por corrupción, como es el tuyo, no puedan presentarse a las elecciones o se puedan ilegalizar. ¿ Qué te parece? o quitar la autonomía a las comunidades que reiteradamente incumplen las leyes, no actúan ni se responsabilizan de sus competencias.
No eres espabilado Feijoo, pero nada espabilado.. ;)
1 K 21
#17 albx
Como de costumbre Feijoo no tiene muchas luces.
Le estás dando a tus socios de legislatura la capacidad de convocar elecciones y eso te debilita ante las negociaciones.
1 K 21
#15 Tensk
Me hacen gracia los comentarios porque cuando era Sánchez el que decía que "gobernar sin presupuestos no es gobernar ni es nada" entonces era verdad divina pero ahora es mierda.
0 K 11
#14 Tensk
#_3 confundiendo, o queriendo confundir, aprobar los presupuestos fuera de plazo, que está mal, con no haberlos ni siquiera presentado, que me da que es peor.

Por cierto, aquí Ovlak también gusta de hacerse trampas al solitario. De acuerdo con es.m.wikipedia.org/wiki/Presupuestos_Generales_del_Estado achacarle a Rajoy tres aprobaciones fuera de plazo es no decir toda la verdad.

Sí se aprobaron fuera de plazo tres presupuestos bajo su gobierno, correcto, pero los primeros son los de 2012, habiendo las elecciones en diciembre de 2011. Contar esas como culpa de Rajoy es hacerse trampa.

Luego que si defiendo a no sé quién. No, hostia, digo las cosas como son.
0 K 11
#18 Leon_Bocanegra
#14 Si no te pasarás todo el santo día defendiendo "no se quién", nadie pensaría que defiendes a no se quién.
2 K 33
Yorga77 #2 Yorga77
Y si el presidente en funciones no me deja mandar también !!ABRASE VISTO LA P... CARA!! xD xD xD xD
0 K 10
#20 bizcobollo
Lo de ilegalizar partidos políticos condenados por corrupción para otro día si eso.
0 K 6
Professor #4 Professor *
Nuestro Partido impulsará un cambio en la Constitucion para que , si no hay presupuestos 2 años seguidos, se organice una guerra civil ,

Se le suministren cetmes municion, botas y casco a todo mayor de 18 años y el Ejército desde el Alto Estado Mayor arbitre imparcialmente el conflicto, sin intervención durante 15 dias, al cabo de los cuales se proclamará la facción vencedora por Su Majestad el Rey
1 K -6

menéame