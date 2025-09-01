Feijóo estudia un cambio en la Constitución para forzar elecciones si hay doble prórroga de Presupuestos

El PP inicia el nuevo curso político tratando de marcar el paso y, sobre todo, buscando nuevas fórmulas para tumbar al Gobierno. En este marco, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que ha formado un equipo de juristas para estudiar un cambio en la Constitución para forzar la convocatoria de elecciones en caso de un Gobierno sea incapaz de aprobar los presupuestos durante dos años seguidos.
| etiquetas: feijóo , constitución , forzar elecciones
Y una legislatura sin presupuestos es un insulto a los ciudadanos.
Están ahí para gobernar, y si no pueden hacerlo, deben dimitir.
No es algo para nosotros. Es algo para él.
Además esto implicaría un cambio en la Constitución y requeriría las 3/4 partes del Congreso.
Otra inutilidad más del Partido Popular que no va a llegar a NADA.
Inútiles e ineptos. Cada día lo demuestran más.
Si.
No creo ni lo que lo vayan a mirar, mucho menos a estudiar.
No eres espabilado Feijoo, pero nada espabilado..
Le estás dando a tus socios de legislatura la capacidad de convocar elecciones y eso te debilita ante las negociaciones.
Por cierto, aquí Ovlak también gusta de hacerse trampas al solitario. De acuerdo con es.m.wikipedia.org/wiki/Presupuestos_Generales_del_Estado achacarle a Rajoy tres aprobaciones fuera de plazo es no decir toda la verdad.
Sí se aprobaron fuera de plazo tres presupuestos bajo su gobierno, correcto, pero los primeros son los de 2012, habiendo las elecciones en diciembre de 2011. Contar esas como culpa de Rajoy es hacerse trampa.
Luego que si defiendo a no sé quién. No, hostia, digo las cosas como son.
Se le suministren cetmes municion, botas y casco a todo mayor de 18 años y el Ejército desde el Alto Estado Mayor arbitre imparcialmente el conflicto, sin intervención durante 15 dias, al cabo de los cuales se proclamará la facción vencedora por Su Majestad el Rey