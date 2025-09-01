Feijóo estudia un cambio en la Constitución para forzar elecciones si hay doble prórroga de Presupuestos

El PP inicia el nuevo curso político tratando de marcar el paso y, sobre todo, buscando nuevas fórmulas para tumbar al Gobierno. En este marco, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que ha formado un equipo de juristas para estudiar un cambio en la Constitución para forzar la convocatoria de elecciones en caso de un Gobierno sea incapaz de aprobar los presupuestos durante dos años seguidos.