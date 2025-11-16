edición general
9 meneos
12 clics
Feijóo se compromete a que la central nuclear de Almaraz no se cerrará

Feijóo se compromete a que la central nuclear de Almaraz no se cerrará

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este domingo, como futuro candidato a la presidencia del Gobierno, a que la central nuclear de Almaraz «no se va a cerrar» y ha calificado de «traición» a Extremadura el no impedir el cese de su actividad. En su intervención en un acto público en Lobón (Badajoz) junto a la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha considerado una «indignidad» por parte del Gobierno y parte de sus socios el rechazo el pasado jueves en el Congreso..........

| etiquetas: feijóo , compromete , central , nuclear , almaraz , no se cierra
7 2 0 K 93 politica
6 comentarios
7 2 0 K 93 politica
obmultimedia #3 obmultimedia
Dice de esa Extremadura gobernada por ellos mismos junto a VOX?
4 K 66
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Después de eso dijo: Puedo prometer y prometo que no se donde me meto. :troll:
3 K 62
sotillo #4 sotillo
#1 Este cuando coja la caja del país lo de Montoro va a ser unas risas, no me extraña que todos los ricos estén tan contentos con su candidatura
2 K 24
#6 Barriales
#1 dudo que sepa donde esta almaraz.
0 K 8
#2 cajadecartonmojada
No la cierra porque no quiere.
2 K 40
pitercio #5 pitercio
¿Y el bar que ponga conservará el nombre de la central o le llamará bar frascaso?
0 K 12

menéame