Feijóo se compromete a que la central nuclear de Almaraz no se cerrará

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este domingo, como futuro candidato a la presidencia del Gobierno, a que la central nuclear de Almaraz «no se va a cerrar» y ha calificado de «traición» a Extremadura el no impedir el cese de su actividad. En su intervención en un acto público en Lobón (Badajoz) junto a la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha considerado una «indignidad» por parte del Gobierno y parte de sus socios el rechazo el pasado jueves en el Congreso..........