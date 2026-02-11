Feijóo avisa que Sánchez “se sentará en el banquillo” por Adamuz y Abascal afirma que fue un “crimen”

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han sido contundentes este miércoles en sus críticas a Pedro Sánchez por la gestión del sistema ferroviario tras la muerte de 46 personas en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Ambos han señalado ya la vía de los tribunales contra el presidente del Gobierno. En concreto, el líder del PP ha apuntado directamente al Gobierno por ambos accidentes de tren y ha avisado a Sánchez de que “se sentará en el banquillo”. El líder de Vox ha afirmado que Adamuz fue un “crimen y no solo un accidente”.