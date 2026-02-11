edición general
Feijóo avisa que Sánchez “se sentará en el banquillo” por Adamuz y Abascal afirma que fue un “crimen”

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han sido contundentes este miércoles en sus críticas a Pedro Sánchez por la gestión del sistema ferroviario tras la muerte de 46 personas en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Ambos han señalado ya la vía de los tribunales contra el presidente del Gobierno. En concreto, el líder del PP ha apuntado directamente al Gobierno por ambos accidentes de tren y ha avisado a Sánchez de que “se sentará en el banquillo”. El líder de Vox ha afirmado que Adamuz fue un “crimen y no solo un accidente”.

PaulDurden #2 PaulDurden
Dos tontos muy tontos.
13 K 119
Fj_Bs #5 Fj_Bs
#2 son estupidos e imbeciles , el tonto no suele hacer daño estos Brutos si
2 K 33
#13 Raúl63
#2 Pero en la secuela,que es peor todavía.
1 K 18
sotillo #17 sotillo
#2 Lo raro de cojones es que a pesar de todos estos no estemos en bancarrota
0 K 10
josde #18 josde
#2 Y que son los dos igual de mentirosos, falsos y corruptos.
0 K 20
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Y lo de.Mazon fue una gestión impecable. Anda e iros a tomar por culo.
6 K 71
#6 Eukherio
#4 Que además en el caso de Mazón hubo una decisión política de no dar antes la alerta. Aquí no creo yo que encuentren llamadas de Sánchez diciendo que la vía esa tampoco hay que soldarla bien.
4 K 46
#20 malarte
#6 Esto te lo coge Hazte oír y un (nada difícil de encontrar), juez “hacedor”, le pide los e-mails de los últimos 10 años a Sanchez y si no es por el descarrilamiento termina procesándolo por llevar la ITV caducada del Peugeot…
0 K 7
Febrero2034 #7 Febrero2034
#4 y lo renfe si lo ha sido?
2 K -3
#9 luckyy
#7 vete a al mierdaaaa
0 K 10
Febrero2034 #15 Febrero2034
#9 ya. Gastarse el dinero de las traviesas en que se la chuparan al ministro y no en las vías tiene estas cosas. Q la gente se mata.

Pero hay q desviar a Mazon...

Si pica, es q esta curando
0 K 8
manc0ntr0 #12 manc0ntr0
#7 con la inteligencia que rezumas, debes ser pepero por lo menos
0 K 7
Febrero2034 #16 Febrero2034
#12 ¿sabes que puedes descargarte de algún torrent la educación? Vale la pena..
0 K 8
#8 luckyy
No saben qué hacer para contrarrestar el asesinato de 230 víctimas de la dana que estas si que les importa un bledo
5 K 55
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Pues que depuren responsabilidades. Pero dudo que sea tan simple.
1 K 22
#11 Emotivo
No es democrático amenazar desde la oposicion solo por desestabilizar.
1 K 19
Dene #10 Dene
A la cárcel!! El delito concreto y las pruebas, ya si eso, después!!
Demócratas de toda la vida...
0 K 12
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
con lo gandul que es el gallego va a ir al juzgado a plantar la denuncia, miau
0 K 8
josde #19 josde
#3 A lo mejor ni saben hacerlo ninguno de los dos.
0 K 20
#14 Emotivo *
Las amenazas están catalogadas en el Código Penal español (arts. 169-171) dentro de los delitos contra la libertad (título VI), castigando a quien intimida a otro con causar un mal grave a él, a su familia o allegados. Se clasifican según la gravedad del mal prometido, si son condicionales o no, y si hay violencia de género, con penas que varían desde multas hasta 5 años de prisión.

Se esta amenazando, utilizado la inmunidad parlamentaria.
0 K 7

