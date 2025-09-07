edición general
Feijóo aparece cantando en un vídeo en el que utiliza la frase ‘Me gusta la fruta’

El líder del PP compartió en su perfil de Instagram el momento en que sube al escenario de un bar en A Coruña y canta acompañado ‘Mi limón, mi limonero’

