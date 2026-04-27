Feijóo y 19 de sus dirigentes ya formaban parte de la dirección del PP durante la operación Kitchen

El PP argumenta que la Kitchen es cosa de "hace cuatro legislaturas", pero hasta 20 dirigentes de aquella etapa, incluido el propio Feijóo, forman parte hoy de los distintos órganos directivos del partido. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo sostiene que la operación Kitchen, ejecutada entre 2013 y 2015, es cosa del pasado, que sucedió "hace cuatro legislaturas", en palabras del secretario general, Miguel Tellado, y que la actual dirección nada tiene que ver con aquella etapa.