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Feijóo y 19 de sus dirigentes ya formaban parte de la dirección del PP durante la operación Kitchen

Feijóo y 19 de sus dirigentes ya formaban parte de la dirección del PP durante la operación Kitchen

El PP argumenta que la Kitchen es cosa de "hace cuatro legislaturas", pero hasta 20 dirigentes de aquella etapa, incluido el propio Feijóo, forman parte hoy de los distintos órganos directivos del partido. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo sostiene que la operación Kitchen, ejecutada entre 2013 y 2015, es cosa del pasado, que sucedió "hace cuatro legislaturas", en palabras del secretario general, Miguel Tellado, y que la actual dirección nada tiene que ver con aquella etapa.

| etiquetas: feijóo , pp , operación kitchen
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3 comentarios
22 4 1 K 146 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Pero ese era el viejo Feijóo.

El nuevo no tiene nada que ver. ¡Ni siquiera lleva gafas!
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ctrl_alt_del #2 ctrl_alt_del
#1 No, no, ese era A.N. Feijóo.
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Dene #3 Dene
#1 ni cerebro tras las gafas
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menéame