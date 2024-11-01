FEEDSHOME - Portadas de los principales agregadores de noticias en español y más

edición general
Hola, soy Troy McClure. Me recordarán de www.meneame.net/story/portadas-principales-agregadores-noticias-espano He evolucionado el proyecto generalizándolo para cualquier tipo de feeds y dándole forma de un directorio categorizado por idioma, temática y país. Sigo en comentarios...

Si hace un tiempo pasé por aquí con AGGRHOME, mi pequeño experimento en TypeScript para mostrar portadas de agregadores, hoy vuelvo con algo un poquito más elaborado: FEEDSHOME que quiere ser un directorio de feeds donde puedes descubrir, organizar y seguir tus fuentes favoritas en un único sitio. La idea ha crecido mucho desde aquel primer invento que solo mostraba menéame, killbait, tardigram y compañía.

Por ahora he metido pocos feeds pero hay posibilidad de que los usuarios lo sugieran sin…   » ver todo el comentario
#1 me encantan los feeds y recientemente he descubierto que en debian 13, ya no aparece github.com/QuiteRSS/quiterss, porque el programador y mantenedor abandonó el proyecto. personalmente me gusta mucho el cliente instalado en mi pc. he probado otros cliente y no termino de estar "satisfecho" con la interfaz y/o funcionalidades. Ese tipo de interfaz en web sería intersante.

Siempre he pensado que estaría bien usar las "category" emitidas en los rss para hacer…   » ver todo el comentario
