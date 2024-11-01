Portadas de los principales agregadores de noticias en español

Hola a todos. Estoy empezando en el mundillo de la programación el cual hasta hace bien era totalmente ajeno a mí (mis estudios se limitaron a la ESO y ahora estoy de camarero, digo esto para que no seáis demasiado duros conmigo :P) y en modo experimentación me ha dado por desarrollar en TypeScript un lector de feeds para mostrar lo último publicado en los agregadores que frecuento: menéame, killbait, tardigram y mediatize. Continúo en comentarios...