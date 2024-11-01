Portadas de los principales agregadores de noticias en español

Hola a todos. Estoy empezando en el mundillo de la programación el cual hasta hace bien era totalmente ajeno a mí (mis estudios se limitaron a la ESO y ahora estoy de camarero, digo esto para que no seáis demasiado duros conmigo :P) y en modo experimentación me ha dado por desarrollar en TypeScript un lector de feeds para mostrar lo último publicado en los agregadores que frecuento: menéame, killbait, tardigram y mediatize. Continúo en comentarios...
| etiquetas: agregadores de noticias , programación , typescript
enterum.github.io/aggrhome/
Cualquiera que quiera añadir un agregador más lo puede hacer clonando el repositorio, modificando el archivo feeds.txt y haciendo una pull request. O si conocéis más me decís en los comentarios y yo los añado.
Yo solo controlo de Javascript y TypeScript. Ningún framework y nada de backend así que este es el tipo de proyectos al… » ver todo el comentario