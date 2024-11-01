FBI: Kash Patel habría despedido a agentes especializados en Medio Oriente días antes de ataques a Irán

El despido vengativo del director del FBI, Kash Patel, de los agentes del FBI que trabajaron en la investigación sobre documentos clasificados en la finca Mar-a-Lago del presidente Donald Trump dejó al departamento sin una unidad de espionaje global de élite que vigila las amenazas de Irán. Patel despidió a una docena de agentes del FBI el pasado miércoles tras conocer que sus teléfonos y los de la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, habían sido objeto de una citación judicial.