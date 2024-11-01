edición general
22 meneos
23 clics
FBI: Kash Patel habría despedido a agentes especializados en Medio Oriente días antes de ataques a Irán

FBI: Kash Patel habría despedido a agentes especializados en Medio Oriente días antes de ataques a Irán

El despido vengativo del director del FBI, Kash Patel, de los agentes del FBI que trabajaron en la investigación sobre documentos clasificados en la finca Mar-a-Lago del presidente Donald Trump dejó al departamento sin una unidad de espionaje global de élite que vigila las amenazas de Irán. Patel despidió a una docena de agentes del FBI el pasado miércoles tras conocer que sus teléfonos y los de la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, habían sido objeto de una citación judicial.

| etiquetas: fbi , patel , iran , despedidos
19 3 0 K 208 actualidad
4 comentarios
19 3 0 K 208 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Cada vez se pone mejor en la pista de circo que tienen montada :popcorn:
2 K 43
Casiopeo #3 Casiopeo
No importa, alli quien decide que se hace es Nentanyahu. Como si cierran la CIA, Ya les dice el Mossad qué hacer y qué creer.
0 K 13
Pointman #4 Pointman
Y no son los primeros, han hecho unas purgas guapas en el FBI y otras agencias de todo el que tuviera algo que ver, aunque fuera de refilón con las investigaciones de los delitos de Trump y sus mariachis.
Cuando lo del cierre del gobierno, se pusieron las botas.
0 K 12
mastodonte #2 mastodonte
Yo creo que va poniendo gente aleatoria en los puestos y entres sus pifias se tapan entre ellos  media
0 K 6

menéame