El FBI dice que detuvo al sospechoso de asesinar de un disparo a Charlie Kirk

El FBI ha confirmado que el sujeto detrás del terrible tiroteo que se cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia.

1 comentarios
Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
Si se refieren al viejo calvo de hace horas, ya lo han soltado sin cargos por lo que lei. El verdadero asesino fue un tirador, posiblemente situado en alto. Esta noticia no aclara mucho
