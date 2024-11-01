edición general
Fase farsa: De ninguna manera la «Junta de Paz» sustituye a la realidad en Gaza (inglés)

No hay alto el fuego, ni ayuda, ni desarme de Hamás, ni retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel, ni fuerza de estabilización. Solo mucha palabrería sobre paneles dirigidos por Trump con escasa aceptación. Ni el plan de Trump ni ningún otro plan de paz podrán traer nada parecido a la paz, la seguridad y la prosperidad a Gaza mientras Israel sea la potencia dominante sobre el terreno y esté decidida a oponerse a cualquier cosa que se parezca al autogobierno palestino.

Supercinexin #1 Supercinexin
La Paz llegará cuando exterminen a los palestinos tal y como está planificado desde el siglo pasado. Ese es el plan de Paz.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

La paz de los cementerios.
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
¿A quién quieren convencer con ese plan de paz? EE.UU. no puede organizar el plan de paz no es neutral, son totalmente proisraelíes.
