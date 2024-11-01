Fase farsa: De ninguna manera la «Junta de Paz» sustituye a la realidad en Gaza (inglés)

No hay alto el fuego, ni ayuda, ni desarme de Hamás, ni retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel, ni fuerza de estabilización. Solo mucha palabrería sobre paneles dirigidos por Trump con escasa aceptación. Ni el plan de Trump ni ningún otro plan de paz podrán traer nada parecido a la paz, la seguridad y la prosperidad a Gaza mientras Israel sea la potencia dominante sobre el terreno y esté decidida a oponerse a cualquier cosa que se parezca al autogobierno palestino.