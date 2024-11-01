edición general
Un fardo de cocaína obtiene la denominación de origen Rías Baixas

La variedad se hizo el año pasado con el Fariña de Oro por su respeto a la tradición y sabor inconfundible, que ya ha enamorado a miles de gallegos y españoles.

MiguelDeUnamano
Felicidades Alberto! :->

xD
Catacroc
Es vergonzoso, traen producto de fuera, lo reetiquetan y lo hacen pasar por nacional. Lo de las denominaciones de origen en España es un chiringuito tremendo.
Skiner
Esto es incorrecto tendría que ser la denominación de origen del país que la fabrica no de Galicia que sólo sirve de tránsito :troll:
Antipalancas21
#4 Y un código de barras incluido.
#1 Marisadoro
Galizia Calidade
capitan__nemo
Al pingüino le gusta la farlopa
m.youtube.com/shorts/xLpddkxiUC8
