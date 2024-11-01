El fantasmático “Faro de la Muerte” de Cabo Mayor de Santander durante la Guerra Civil  

Los líderes falangistas de Santander construyeron uno de sus mitos fundacionales alrededor del supuesto asesinato masivo de inocentes arrojados al mar en este entorno, convirtiéndolo en escenario para sus rituales de exaltación nacionalsindicalista. A proporcionarle verosimilitud y épica contribuyó la escritora Concha Espina con su novela 'Retaguardia', en la que describió una delirante escena donde un equipo de submarinistas descubría, en el fondo del mar y frente al faro, un macabro bosque de cadáveres que permanecían erguidos, anclados a una