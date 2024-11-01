Un fantasma recorre España: ¿qué hacemos?

La Inteligencia Artificial es la materialización de un fantasma contra el que hay que unirse para ponerlo en vereda, aprovechar su potencial y minimizar su impacto negativo. Se llama regulación mediante políticas públicas.
¿La infraestructura necesaria para mantener Internet funcionando consume la misma electricidad que toda Gran Bretaña?
No imaginaba que fuera tan poco. Sería interesante compararlo con la energía y el daño ambiental que produce el turismo, por ejemplo.