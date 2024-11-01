edición general
5 meneos
21 clics
Un fantasma recorre España: ¿qué hacemos?

Un fantasma recorre España: ¿qué hacemos?

La Inteligencia Artificial es la materialización de un fantasma contra el que hay que unirse para ponerlo en vereda, aprovechar su potencial y minimizar su impacto negativo. Se llama regulación mediante políticas públicas.

| etiquetas: fantasma , españa , electricidad , centros de datos , ai , microsoft
4 1 0 K 44 tecnología
6 comentarios
4 1 0 K 44 tecnología
gelatti #4 gelatti
IAs compitiendo por la energía con particulares y resto de las empresas y haciendo subir el precio drásticamente para todos. Ese va a ser uno de los final boss del juego.
1 K 30
#1 doctoragridulce
"(...) El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de ayudas por valor de 124,5 millones de euros a medios de comunicación privados para fortalecer su digitalización, incluyendo 10 millones de euros para la integración de la IA en su cadena de valor. ¿Será casualidad que diarios como El País, El Español y elDiario.es enfaticen la contribución imaginada de los DC al PIB, al empleo, la productividad o la innovación?"
2 K 27
Supercinexin #5 Supercinexin
#1 A mí lo que me parece es que es de ser MUY subnormal el regalarle 124 millones a los mismos medios que te están poniendo a parir día sí y día también.
0 K 20
angelitoMagno #3 angelitoMagno
En 2023, los centros de datos del mundo consumieron tanta electricidad como Gran Bretaña

¿La infraestructura necesaria para mantener Internet funcionando consume la misma electricidad que toda Gran Bretaña?
No imaginaba que fuera tan poco. Sería interesante compararlo con la energía y el daño ambiental que produce el turismo, por ejemplo.
0 K 13
#6 javi618
Descuida que seguro que no les pagan a cambio de nada, idiotas no son.
0 K 10
tetepepe #2 tetepepe
¿Sólo uno? :-D
0 K 7

menéame