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Del fantasma de un accidente al trauma por arrollar a un viajero: el metro más grande de España evalúa la salud mental de sus maquinistas
El suburbano de Madrid contratará hasta 2.300 test anuales para garantizar “la capacitación psicológica” de conductores y personal relacionado con los trenes
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Cehona
Cuando los trenes se conduzcan solos como está previsto.
¿Le harán un test de Turing a la máquina?
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#3
Kantinero
#1
Algunas unidades de metro Madrid ya se podrían conducir solas
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#2
Macnulti_reencarnado
Hace años salió una noticia de un maquinista catalán que dejó el trabajo después de que 8 personas se tiraran a las vías a su paso. No pudo más.
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¿Le harán un test de Turing a la máquina?