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Famoso actor iba a ser infiel pero se le aparecieron dos «diablas»: «Me puse a llorar en el motel»

El colombiano Juan Pablo Obregón reconoce haber sido librado por Dios de un gran pecado.

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7 comentarios
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calde #2 calde
cuanto tarado hoy en las noticias... :shit:
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#4 sisi
Podría al menos dejar el telefono de las dos "diablas". Es para un amigo
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Rogue #5 Rogue
2 meneos y 59 clicks.
Cómo le gusta Telecinco a la peña, eh!
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Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#5 es por ver si salen las fotos de las diablas esas.
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pabscon #3 pabscon
Menuda película se ha montado por un subidon
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pepel #1 pepel
Igual estaría mejor en "Ocio".
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cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
Está bien darse cuenta que eres drogadicto y un putero. Pero eso nada tiene que ver con Dios.
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menéame