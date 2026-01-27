edición general
Familias de víctimas de ataque mortal de EE.UU. en el Caribe denunciaron al Gobierno Trump

Las familias de dos hombres trinitenses fallecidos en uno de los múltiples ataques de EE.UU. contra botes supuestamente vinculados al narcotráfico en aguas del Caribe demandaron este martes a la Administración del presidente Donald Trump, a la que acusan de causar la muerte por negligencia de las dos víctimas y de ejecución extrajudicial. La demanda, presentada a través de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), denuncia la muerte de Chad Joseph, de 26 años y de Rishi Samaroo, de 41, oriundos de Trinidad y Tobago.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
De repente las barcas de droga de desaparecieron?
Se ha solucionado el problema de la droga en EEUU?

Merece otro Nobel
6
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Se lo darán después de enviar unos seals a acabar con la vida de las familias de los "narcos".
0
sotillo #5 sotillo
#1 Si, como las soluciones de Ayuso y Abascal
0
asola33 #2 asola33
Ejecución extrajudicial. Usa es culpable.
Pero decir que eran un pescador y un peon agrícola que viajaban inocentemente a casa... No se si esto les ayudará en el juicio.
0
sotillo #6 sotillo
#2 Claro y el de Mineápolis ni enfermero ni madre de tres hijos, terroristas
0
Malinke #8 Malinke
#2 es que igual lo eran aunque pudieran llevar droga de vez en cuando. Lo que está claro es que nadie los pilló transportando droga y sí que se los cepillaron con un bombardeo.
0
alehopio #9 alehopio
En el Caso de la Corte de Distrito de DC (1995): fue desestimado por "acto de estado" (act of state doctrine) ya que los tribunales estadounidenses no juzgan actos del gobierno en política exterior.

www.meneame.net/story/impunidad-israel-no-durara-siempre/c018#c-18
0
Fartón_Valenciano #3 Fartón_Valenciano
Podían haberlos detenido y comprobar si realmente llevaban droga, pero no, que se puede esperar de la administración Trump... Es indemostrable que llevaran drogas, en fin...
0
azathothruna #7 azathothruna
Deben asumir que la unica justicia a estas alturas con esos descendientes de peregrinos es la ley del ojo por ojo
0

