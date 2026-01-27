Familias de víctimas de ataque mortal de EE.UU. en el Caribe denunciaron al Gobierno Trump

Las familias de dos hombres trinitenses fallecidos en uno de los múltiples ataques de EE.UU. contra botes supuestamente vinculados al narcotráfico en aguas del Caribe demandaron este martes a la Administración del presidente Donald Trump, a la que acusan de causar la muerte por negligencia de las dos víctimas y de ejecución extrajudicial. La demanda, presentada a través de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), denuncia la muerte de Chad Joseph, de 26 años y de Rishi Samaroo, de 41, oriundos de Trinidad y Tobago.