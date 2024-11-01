Familias y ciudadanos piden garantías y medidas para fomentar la enseñanza del euskera en Treviño [EUS]

Hoy nos hemos reunido en La Puebla de Arganzón para reivindicar, una vez más, que los vecinos de Treviño queremos vivir en euskera. Queremos el derecho a aprender y aprender euskera, a trabajar en euskera o a disfrutar del ocio en euskera. A pesar de que el euskera es “lengua propia” del Condado de Treviño, las administraciones de Castilla y León nos recuerdan una y otra vez que el euskera no es oficial en nuestro territorio. No sólo eso, en el territorio que pisamos no dan el más mínimo reconocimiento al euskera.
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Familias y ciudadanos piden garantías y medidas para fomentar la enseñanza del euskera en Treviño
Hoy nos hemos reunido en La Puebla de Arganzón para reivindicar, una vez más, que los vecinos de Treviño tenemos para vivir en euskera. Queremos el derecho a aprender y aprender euskera, a trabajar en euskera o a disfrutar del ocio en euskera.
A pesar de que el euskera es “lengua propia” del Condado de Treviño, las administraciones de Castilla y León nos… » ver todo el comentario