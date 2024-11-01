Familias y ciudadanos piden garantías y medidas para fomentar la enseñanza del euskera en Treviño [EUS]

Hoy nos hemos reunido en La Puebla de Arganzón para reivindicar, una vez más, que los vecinos de Treviño queremos vivir en euskera. Queremos el derecho a aprender y aprender euskera, a trabajar en euskera o a disfrutar del ocio en euskera. A pesar de que el euskera es “lengua propia” del Condado de Treviño, las administraciones de Castilla y León nos recuerdan una y otra vez que el euskera no es oficial en nuestro territorio. No sólo eso, en el territorio que pisamos no dan el más mínimo reconocimiento al euskera.