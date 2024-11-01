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Familias y ciudadanos piden garantías y medidas para fomentar la enseñanza del euskera en Treviño [EUS]

Hoy nos hemos reunido en La Puebla de Arganzón para reivindicar, una vez más, que los vecinos de Treviño queremos vivir en euskera. Queremos el derecho a aprender y aprender euskera, a trabajar en euskera o a disfrutar del ocio en euskera. A pesar de que el euskera es “lengua propia” del Condado de Treviño, las administraciones de Castilla y León nos recuerdan una y otra vez que el euskera no es oficial en nuestro territorio. No sólo eso, en el territorio que pisamos no dan el más mínimo reconocimiento al euskera.

| etiquetas: treviño , euskara , derechos lingüísticos
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9 comentarios
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ehizabai #1 ehizabai
Traducción no revisada de batua.eus:

Familias y ciudadanos piden garantías y medidas para fomentar la enseñanza del euskera en Treviño

Hoy nos hemos reunido en La Puebla de Arganzón para reivindicar, una vez más, que los vecinos de Treviño tenemos para vivir en euskera. Queremos el derecho a aprender y aprender euskera, a trabajar en euskera o a disfrutar del ocio en euskera.

A pesar de que el euskera es “lengua propia” del Condado de Treviño, las administraciones de Castilla y León nos…   » ver todo el comentario
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Catapulta #9 Catapulta
De cuando un señor poseía tierras y siervos con poblados enteros y cuando se pusieron ha hacer las comunidades y provincias hace 150 años solo se tenía en cuenta a estos señores y no a la población.
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#8 uvi
Cuidado que ahora va el tribunal superior de justicia de Castilla y Leon y les mete un 25% de las asignaturas en Euskera.
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Más les valdría promover la asimilación del enclave por la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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tul #3 tul
#2 devolución perdona
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MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#3 Nunca ha formado parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco. :-P
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salchipapa77 #5 salchipapa77
#4 Lo que sí está claro es que forma parte de España.
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tul #6 tul
#4 cosas de los fachas de mierda que solo saben robar
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#7 calaverax
#2 #3 #4 asimilación, devolución, invasión o como queráis, pero a Araba :troll:
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menéame