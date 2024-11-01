Familiares de guardias civiles que participaron en el asalto al Congreso recibieron "amplias sumas de dinero"

Los documentos desclasificados del 23-F afirman que se bloqueó una cuenta con "amplias sumas de dinero" recibidas a través de donaciones a la Asociación de Mujeres de Militares y Policías. Concretamente, de acuerdo a una nota fechada a 27 de marzo de 1981, esta asociación recibió, tras el 23-F, "cuantiosas sumas económicas" en concepto de donativos para las familias de Guardias Civiles implicados en el golpe, así como para los herederos de víctimas de asesinatos.