Familiares de guardias civiles que participaron en el asalto al Congreso recibieron "amplias sumas de dinero"

Familiares de guardias civiles que participaron en el asalto al Congreso recibieron "amplias sumas de dinero"

Los documentos desclasificados del 23-F afirman que se bloqueó una cuenta con "amplias sumas de dinero" recibidas a través de donaciones a la Asociación de Mujeres de Militares y Policías. Concretamente, de acuerdo a una nota fechada a 27 de marzo de 1981, esta asociación recibió, tras el 23-F, "cuantiosas sumas económicas" en concepto de donativos para las familias de Guardias Civiles implicados en el golpe, así como para los herederos de víctimas de asesinatos.

makinavaja #2 makinavaja
Estaría bien que desclasificaran también la información sobre las personas y empresas que financiaron ese golpe... :troll: :troll:
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
#2 Mas bien intento de golpe
tul #1 tul *
toda una vida pensando que "el fondo de viudas y huerfanos" era algo de las peliculas gringas sobre policias corruptos y mira tu donde tenemos uno bien grande.
Kamillerix #5 Kamillerix
#1 Luis Roldán te podría explicar cómo de grande es... :troll:
tul #7 tul
#5 roldan robo de los fondos reservados directamente
Kamillerix #8 Kamillerix
#7 No sólo...
#6 fremen11 *
Se llaman pagos por servicios a la patria
#3 roca
Atado y bien atado.
menéame