Familia tóxica

Una familia tóxica es aquella en la que las dinámicas y relaciones entre sus miembros son perjudiciales para la salud mental y emocional. Puede ser una comunicación poco clara o confusa, donde predomina la hostilidad verbal o incluso la manipulación utilizando la misma estrategia: victimismo y autocompasión, chantajes, extorsión, etc. No elegimos la familia en la que crecemos, pero sí podemos limitar aquellas conductas perjudiciales. No participemos en sus provocaciones, que las interacciones sean breves...

YSiguesLeyendo
... mostrar indiferencia ante sus demandas exageradas, practicar el desapego, se trata de trabajar en el proceso inverso a la vinculación, liberándonos de aquello que nos hace daño. Aceptar la realidad es uno de los pasos más difíciles, ya que admitir que no van a cambiar, es aceptar una realidad que duele. El verlo desde la aceptación nos ayuda a tomar más distancia emocional sobre sus comentarios y conductas hacia nosotros mismos.
elTieso
Dejar de hablarles, yo lo puse en práctica hace años.
