5
meneos
22
clics
Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
Familia Martínez Zabala, una de las más ricas de España y propietaria, entre otras bodegas, de Faustino (Oyón) ha contratado al banco de inversión Rothschild para poner precio a su negocio vitivinícola.
|
etiquetas
:
rioja
,
venta
,
bodega
,
faustino
4
1
0
K
39
actualidad
9 comentarios
#7
Connect
*
Que ponga precio no significa que vayan a vender. Es probable que alguna parte accionarial quiera desprenderse de sus participaciones y se haya contratado a una entidad financiera para poner precio a esas acciones. Y ese banco contratará a una consultora para hacer ese trabajo
Luego para la compra los otros accionistas suelen tener derecho de tanteo.
Esto pasa muchas veces en las family-office donde algún sobrino/a, hermano/a o incluso nieto/a que no tiene interés alguno en el negocio, quiere vender y sacarse una pasta.
También cuando se está pendiente de una ampliación de capital al que uno o varios accionistas no quiere acudir y están en minoria.
2
K
22
#9
slimedition
*
#7
"sobrino/a, hermano/a o incluso nieto/a que no tiene interés alguno en el negocio"
Ahí le has dado.
Se han peleado bastante.
0
K
7
#2
Hoypuedeserungrandia
Si no se pasan con el precio, me lo pienso, que necesito unas botellas para Navidad.
1
K
16
#1
ChatGPT
Me llama la atención que se contrate a bancos para estas cosas, no sería más lógico contratar a una consultora especializada?
0
K
10
#6
parladoiro
*
#1
creo que no hay nada más especializado en vinos que Rothschild, por raro que pueda parecer juntar vino y judíos.
#3
Macan se creó cuando Rothschild se asoció con Vega Sicilia.
#4
en principio Macan es, o era, de ambos.
1
K
17
#3
slimedition
Rothschild creo que tiene parte de Vegasicilia y a Macán a unos 50 km de Oyón. Saben lo que hacen.
0
K
7
#4
reivaj01
*
#3
No, Vega Sicilia es una empresa familiar (Álvarez Mezquíriz), no hay acciones fuera de ellos.
Por otro lado, si tuviesen una participación, existiría un claro conflicto de intereses, pero vamos, que no es el caso.
Edito: Si que tienen repartido el accionariado de Macán, lo siento, no obstante, me mantengo en lo del conflicto de intereses.
0
K
11
#8
slimedition
#4
Cierto. Parece que Rothschild & Vega Sicilia es otra marca, propiedad de ambos. Pero lo del conflicto sigo viéndolo.
0
K
7
#5
Escafurciao
*
#3
hasta los descendientes borrachos tienen clase en estas familias, que desgraciados
0
K
8
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
