La familia del fallecido en una intervención policial en Torremolinos pide justicia para Haitam

El hombre falleció tras ser reducido con pistolas eléctricas táser por agentes de la Policía Nacional en un locutorio de Torremolinos

Fartón_Valenciano #2 Fartón_Valenciano
"La polémica en torno a este trágico suceso ha llegado también a la esfera política y Podemos ha aprovechado lo sucedido para arremeter contra la Policía. La diputada y secretaria general de la formación, Ione Belarra, ha calificado lo sucedido de "asesinato" y en un mensaje en redes sociales ha llamado a parar la "violencia policial racista"

"El sindicato JUPOL, por su parte, ha pedido que se respete la presunción de inocencia de los agentes y ha

DrEvil #5 DrEvil
#2 Los políticos utilizan sistemáticamente este tipo de cosas para soliviantar a la gente. Viven de la confrontación, la razón les da igual.
Dudo muchísimo que sea ningún lío en el que no le sea rentable meterse.
Aunque la condenasen y perdiera, si con eso rasca algún voto ya va contenta. Es más, podría hacerse la víctima y tener argumentario para su relato si la condenan.
woody_alien #3 woody_alien
Los allegados del fallecido sostienen que el hombre no pretendía robar cuando entró en el establecimiento y que su intención no era otra que pedir prestado un cargador de teléfono para recargar la batería de su móvil y así poder pagar un Uber. [..] entró en un locutorio de este turístico municipio del litoral malagueño donde, según el dueño de la tienda, pretendía robar. Lo golpeó en la cabeza y el propietario del establecimiento se asustó. Avisó al servicio de Emergencias 112 Andalucía, que

DrEvil #4 DrEvil
Citan la opinión de su familia, que dice que no estaba ni en el país, pero dicen que han visto vídeos y han hablado con testigos. Y que era aquello era un remanso de paz hasta que llegaron las autoridades. Pero no facilitan el vídeo ni los testimonios al periodista. Parece ser que hay imágenes de una cámara de seguridad, pero nadie las ha visto.

No sé, un tipo que acaba de protagonizar una agresión, igual con afearle la conducta no era suficiente para que se entregase por propia voluntad.

#1 guillersk
Fue ajusticiado, ¿ Que más quieren ?
