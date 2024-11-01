La familia de un español ingresado en una UCI en Tailandia pide ayuda para costear un tratamiento que puede salvarle la vida

La de Seba es una lucha contrarreloj. Residente en Mallorca viajó a Tailandia y el que debía ser un viaje de placer se convirtió en una auténtica pesadilla para él y para su familia. En medio del viaje tuvo que ingresar en un hospital en Phuket "con un grave cuadro de problemas respiratorios", pero su estado de salud se ha deteriorado "rápidamente" derivando en una situación "crítica". Presenta fallo respiratorio severo, infección pulmonar, alteraciones cardíacas con arritmia y afectación renal. En este momento está sedado e intubado, en cui...