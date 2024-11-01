La familia de un español ingresado en una UCI en Tailandia pide ayuda para costear un tratamiento que puede salvarle la vida

La de Seba es una lucha contrarreloj. Residente en Mallorca viajó a Tailandia y el que debía ser un viaje de placer se convirtió en una auténtica pesadilla para él y para su familia. En medio del viaje tuvo que ingresar en un hospital en Phuket "con un grave cuadro de problemas respiratorios", pero su estado de salud se ha deteriorado "rápidamente" derivando en una situación "crítica". Presenta fallo respiratorio severo, infección pulmonar, alteraciones cardíacas con arritmia y afectación renal. En este momento está sedado e intubado, en cui...
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Por un lado le deseo todas las oportunidades de recuperarse y que pueda volver a casa cuánto antes, pero por otro ¿Y quién te manda a irte a Phuket y encima sin seguro médico, que valen "dos duros" para alguien que se puede permitir esos viajes?
Que por otra parte, la noticia tampoco cuenta nada de por qué presenta esa sintomatología, que igual es el colmo de la mala suerte, no sé...
He probado en una web a calcular un seguro de dos semanas y los tienes desde 42€ a 168€.
Te aseguro que yo tengo muchos seguros y los reviso anualmente y antes de contratar. Hay mucha letra pequeña que no cumples x condiciones el seguro no cubre.
Ejemplo actos bandalicos en tu propiedad. Si no hay cámaras de seguridad, no cubre y un sinfín de pequeñas cláusulas. Joyas, cubre hasta 600€. Para tener cobertura total, has de hacer una ampliada y tener los certificados/fotos de las joyas. Suma y sigue. Se te pega fuego a la casa por un cruce eléctrico? Si no tienes el boletín de instalaciones al día y/o la instalacion no cumple normativa, te jodes!
En un principio pedían dinero para pagar los gastos y el traslado al hospital con la máquina ECMO y ahora que ya está ahí lo necesitan para pagar los gastos sanitarios en el nuevo hospital.
Aunque sí, puede salvarle la vida.