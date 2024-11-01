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La familia de un español ingresado en una UCI en Tailandia pide ayuda para costear un tratamiento que puede salvarle la vida

La familia de un español ingresado en una UCI en Tailandia pide ayuda para costear un tratamiento que puede salvarle la vida

La de Seba es una lucha contrarreloj. Residente en Mallorca viajó a Tailandia y el que debía ser un viaje de placer se convirtió en una auténtica pesadilla para él y para su familia. En medio del viaje tuvo que ingresar en un hospital en Phuket "con un grave cuadro de problemas respiratorios", pero su estado de salud se ha deteriorado "rápidamente" derivando en una situación "crítica". Presenta fallo respiratorio severo, infección pulmonar, alteraciones cardíacas con arritmia y afectación renal. En este momento está sedado e intubado, en cui...

| etiquetas: seba baigorria , tailandia , ecmo , phuket , membrana extracorpórea , colecta
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15 comentarios
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Guanarteme #3 Guanarteme
Estas noticias me producen sentimientos encontrados:

Por un lado le deseo todas las oportunidades de recuperarse y que pueda volver a casa cuánto antes, pero por otro ¿Y quién te manda a irte a Phuket y encima sin seguro médico, que valen "dos duros" para alguien que se puede permitir esos viajes?

Que por otra parte, la noticia tampoco cuenta nada de por qué presenta esa sintomatología, que igual es el colmo de la mala suerte, no sé...
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#10 Pixmac
#3 Todas las noticias dicen más o menos lo mismo (tendrán la misma información por parte de la familia). No explican qué pasó, únicamente que ingresó en el hospital con severos problemas respiratorios y con el paso del tiempo fueron a peor. No dicen si ya tenía alguna enfermedad respiratoria o si es la primera vez que le pasa algo así pero sí que es mala suerte que le ocurra en Tailandia y sin seguro médico.
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alfema #4 alfema
La gente no se en qué piensa cuando sale de España sin seguro o con el mínimo, casi debería ser obligatorio tener un seguro mínimo para salir de viaje fuera de España.

He probado en una web a calcular un seguro de dos semanas y los tienes desde 42€ a 168€.
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#6 Nouveau *
#4 los seguros hay que revisarlos con lupa.

Te aseguro que yo tengo muchos seguros y los reviso anualmente y antes de contratar. Hay mucha letra pequeña que no cumples x condiciones el seguro no cubre.

Ejemplo actos bandalicos en tu propiedad. Si no hay cámaras de seguridad, no cubre y un sinfín de pequeñas cláusulas. Joyas, cubre hasta 600€. Para tener cobertura total, has de hacer una ampliada y tener los certificados/fotos de las joyas. Suma y sigue. Se te pega fuego a la casa por un cruce eléctrico? Si no tienes el boletín de instalaciones al día y/o la instalacion no cumple normativa, te jodes!
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alfema #14 alfema
#6 esto me recuerda una "anécdota" que me contó una amigo que estuvo haciendo peritajes de seguros una temporada, pequeño incendio en el comedor de una casa, mesa de madera noble, no ardió al completo, sólo una pequeña parte, pero que quedaba fea para usar, el seguro no quería pagarle la mesa nueva, sólo la parte proporcional a lo que se había quemado, no recuerdo cómo acabó el tema.
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Gry #7 Gry
#4 Creo que en otra noticia decían que si que tenía seguro pero que el coste del traslado se salía de la cobertura porque necesitaba un avión medicalizado.
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#11 Pixmac
#7 No he leído nada de avión medicalizado. El hospital en el que ingresó y el nuevo están en Phuket, así que no creo que lo necesitaran para el traslado. Otra cosa es que quisieran llevarlo a otro lugar o traerlo a España, que entonces sí que lo necesitarían.

En un principio pedían dinero para pagar los gastos y el traslado al hospital con la máquina ECMO y ahora que ya está ahí lo necesitan para pagar los gastos sanitarios en el nuevo hospital.
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Gry #12 Gry
#11 Igual era otro caso, este parece más reciente.
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borachoman #8 borachoman
#4 Por unos 150€ tiene un seguro que cubre hasta el avión medicalizado.
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Andreham #2 Andreham
Con la de buenos españoles patriotas que hay que entienden lo importante del valor de un buen sistema privado de sanidad, estoy seguro que alguien aparecerá que le haga el favor.
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#9 Leclercia_adecarboxylata
Un paciente que necesita un ECMO está literalmente bordeando a la muerte.

Aunque sí, puede salvarle la vida.
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Asimismov #15 Asimismov
#13 en otros países, no lo cuentas y fin.
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Asimismov #1 Asimismov
Se fue a Tailandia sin seguro médico ¿qué podía pasar?
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#5 Pixmac
#1 Puede que desconocimiento y confianza en su edad (no la conozco pero por las imágenes no parece que pase de 50 años). Aunque no seas mayor, no hay que confiarse, que puede pasar algo durante la estancia y en Tailandia es necesario tener un seguro, por si acaso.
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#13 eugeniodl
#1 Es muy curioso que muchas noticias de este tipo se produzcan en Tailandia.
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menéame