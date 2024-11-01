El Faltómetro: ¿Debate político o ring verbal?

1. El « Faltómetro » no pretende ser un estudio exhaustivo ni una medición perfectamente precisa. Es un ejercicio de observación y denuncia social que busca poner el foco en las faltas de respeto, interrupciones y descalificaciones que deterioran el debate parlamentario de nuestro país. 2. Los datos han sido obtenidos a partir de los Diarios de Sesiones Plenarias del Congreso de los Diputados mediante un proceso automatizado con apoyo de inteligencia artificial y revisión manual. [sigue en #1]
3. Aunque se han aplicado criterios coherentes y consistentes, este registro conlleva una parte inevitable de interpretación y puede contener apreciaciones subjetivas.
4. El principal objetivo del « Faltómetro » es evidenciar la falta de respeto que, con demasiada frecuencia, se observa en la institución de máxima representación ciudadana.
5. En ningún caso España Mejor pretende cuestionar la libertad de expresión de los diputados o diputadas.