Falta un año para el eclipse del siglo: hoy es el día para saber dónde verlo

Para cualquier persona viva, será la primera ocasión de ver un eclipse total en territorio peninsular. Y también será la primera vez en la historia en que toda la población tendrá acceso a información precisa para saber cuándo, dónde y cómo verlo. Los cálculos astronómicos permiten conocer la hora y duración de un eclipse con precisión; y con siglos de antelación. Por eso sabemos que nadie que esté vivo ahora —ni sus hijos ni sus nietos— podrá contemplar algo así en las provincias españolas que vivirán en 2026 esa doble noche en un mismo día.