Es falso que Tejero fuera indultado por el 23F: el Tribunal Supremo se posicionó a favor de la petición de una cofradía pero el Gobierno no se lo concedió

Es falso que Fernando Tejero, condenado a 30 años de prisión por el intento de golpe de Estado del 23-F en 1981, fuera indultado por ello. La Archicofradía de la Celeste, Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced solicitó el indulto en 1992 y el Tribunal Supremo la avaló, pero el gobierno de Felipe Gonzalez no indultó al ex teniente coronel. El 17 de septiembre de 1993 el Consejo de Ministros denegó el indulto al ex-teniente coronel Antonio Tejero, aunque le concedió la libertad.