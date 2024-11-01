·
Falsa alarma por un paquete sospechoso «con cables visibles» que ha obligado a desalojar la Diputación de Badajoz
La Policía Nacional corta la calle del Obispo y otras aledañas después de que la institución recibiera «un paquete sospechoso con cables visibles
bomba
diputación
badajoz
gallardo
#1
Gry
Yo sospecharía más de los paquetes que no tienen cables visibles. Si eres lo bastante hábil para fabricar una bomba también lo eres para envolverla apropiadamente.
dclunedo
Iba al despacho del Hermanísimo pero no lo han encontrado ....
