Fallos evitables en la maquinaria judicial

La radiografía de PorTodas ha permitido detectar no solo los fallos inevitables, sino también fallos evitables que no se tuvieron en cuenta, o procesos judiciales que han alargado el dolor. La Audiencia Provincial de Cádiz condenó al asesino de Raquel a 17 años y medio de prisión por un delito de asesinato, con el agravante de parentesco y la atenuante de embriaguez. No obstante, tras un recurso presentado por su defensa, en el que reclamaba, entre otras cuestiones, que los hechos fueran considerados como homicidio y aplicaran trastorno mental