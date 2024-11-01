¿En qué falló Viktor Yushchenko en Ucrania? (2010) ENG

En el invierno de 2004-2005, decenas de miles de personas salieron a la calle para apoyar a Yúshchenko —cuyo rostro había quedado desfigurado por un misterioso envenenamiento con dioxinas— frente a una sórdida clase dirigente postsoviética. Declaró que erradicaría la corrupción que asolaba el mundo empresarial y la vida pública de Ucrania. Sin embargo, aunque él mismo es considerado una persona íntegra, el soborno y el amiguismo no han hecho más que dispararse durante sus cinco años en el cargo.
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Yushchenko fue envenenado en 2004, cuando competía en las elecciones presidenciales con el candidato favorito de Rusia, ViktorYanukovych.
El veneno hizo que se deteriorara rápidamente su salud y que se le desfigurara el rostro.
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Se debió envenenar el solo
Ahora, salvo que se produzca una sorpresa mayúscula, el exdirector del Banco Central, de 55 años, se enfrenta a una derrota en su intento de reelección en las elecciones del próximo domingo, según indican las encuestas. Corre el riesgo de convertirse en una nota al pie de página de la historia, ya que el adversario al que
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