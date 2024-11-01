¿En qué falló Viktor Yushchenko en Ucrania? (2010) ENG

En el invierno de 2004-2005, decenas de miles de personas salieron a la calle para apoyar a Yúshchenko —cuyo rostro había quedado desfigurado por un misterioso envenenamiento con dioxinas— frente a una sórdida clase dirigente postsoviética. Declaró que erradicaría la corrupción que asolaba el mundo empresarial y la vida pública de Ucrania. Sin embargo, aunque él mismo es considerado una persona íntegra, el soborno y el amiguismo no han hecho más que dispararse durante sus cinco años en el cargo.